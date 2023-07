Miliciano Zinho é denunciado por homicídio ocorrido na Baixada Fluminense

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, pelo homicídio de Anderson Cláudio Gonçalves e por outras duas tentativas de assassinato. Os crimes aconteceram em janeiro do ano passado, durante confrontos armados entre as milícias comandadas por Zinho e Danilo Dias, o Pantera, por territórios em Seropédica, na Baixada Fluminense. O processo foi distribuído em junho e está com o juiz para a decisão.

De acordo com a denúncia, Anderson e um outro integrante da organização criminosa chefiada por Danilo Pantera foram surpreendidos por um ataque a tiros. Os dois foram baleados, assim como um morador que passava pelo local. Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu.

O tiroteio aconteceu durante uma cobrança semanal de R$ 20 referente a uma "taxa de segurança" imposta pela milícia de Pantera a um morador e comerciante de Seropédica.

As investigações apontam que o ataque foi orquestrado por integrantes da milícia de Zinho por motivos de vingança e afirmação de poder, com objetivo de que a taxa passasse a ser paga à organização criminosa do réu.

A denúncia afirma que o homicídio foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que o ataque foi feito de maneira inesperada e com fuzil. Além disso, descreve que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito, por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, em atividade de grupo de extermínio.