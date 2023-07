Hemorio alcança mais de 2 mil bolsas de sangue em três dias com companha de Ludmilla

Rio - A inédita campanha entre o Hemorio e a cantora Ludmilla para incentivar a doação de sangue na cidade alcançou a marca de 2.015 bolsas de sangue coletadas. Iniciada na quarta-feira, a campanha terminou nesta sexta-feira (07), quando 669 bolsas foram coletadas em todos os postos de doação do Hemorio.

Durante os três dias, centenas de fãs da cantora formaram enormes filas para doarem sangue em troca de um ingresso individual para o show Numanice, que aconteceu no sábado (08), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio.



A parceria com Ludmilla, embaixadora do Hemorio em 2021, integrou as ações da instituição com o objetivo de fortalecer os estoques de sangue para atender o maior número possível de pessoas. O diretor do Hemorio, Luiz Amorim, lembra que cada bolsa de sangue coletada pode salvar até quatro vidas, o que representa 8.060 pessoas salvas somente com a campanha da cantora. O secretário de Estado de Saúde do Rio, Dr. Luizinho, afirmou que campanhas como essa são fundamentais para o trabalho do Hemorio e agradeceu o apoio da cantora.



"É muito orgulho ver toda essa mobilização feita pelo Hemorio, com recorde de doações de sangue. Foram mais de duas mil bolsas em três dias de campanha, são mais de oito mil vidas sendo impactadas positivamente. Quero também agradecer a Ludmilla, pois graças ao seu apoio esses números se tornam possíveis e nós, mais uma vez, cumprimos nosso objetivo, que é cuidar de pessoas diariamente", declarou o secretário.



A campanha com Ludmilla também já entrou para a história do Hemorio. Na quarta-feira, primeiro dia da ação, foram coletadas 542 bolsas de sangue, o que representa um recorde histórico de doações em um único dia desde a fundação da instituição, em 1944. O número também supera em mais de 100% a média diária de coletas.



O diretor do Hemorio, Luiz Amorim, ressalta a importância da doação de sague com o objetivo de manter os estoques regulares, o que é fundamental para garantir suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde do Estado do Rio. De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que de 1,5% a 3% da população doem regularmente. O Brasil tem hoje 1,8% de doadores. Em todo o país, são coletadas por ano uma média de 3,5 milhões de bolsas de sangue.



O salão de doadores do Hemorio funciona todos os dias, das 7 às 17h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca 08, no Centro do Rio. A unidade disponibiliza um serviço de informações, o Disque-Sangue (0800 282 0708), que esclarece dúvidas e informa o endereço dos outros 25 postos de coleta distribuídos no Estado. A ligação é gratuita e o atendimento é realizado de segunda a sexta, das 7h às 16h.



Requisitos básicos para doar sangue



- Portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional);

- Estar bem de saúde;

- Ter entre 16 e 69 anos;

- Pesar no mínimo 50 Kg;

- Não é necessário estar em jejum. Evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação;

- Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais;

- Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses.



Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac).