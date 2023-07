Lei Seca aborda 188 motoristas sob efeito de álcool durante a Bauernfest em Petrópolis

Rio - A Operação Lei Seca realizou, nos últimos três finais de semana, uma fiscalização especial em Petrópolis, onde ocorreu a Bauernfest, um evento cervejeiro que relembra a colonização alemã. Em cinco ações realizadas durante as festividades, 188 motoristas foram multados e tiveram suas carteiras apreendidas por estarem alcoolizados. O índice de condutores dirigindo sob o efeito de álcool foi de 28,52%.



Mais de 659 veículos foram fiscalizados durante os três finais de semana. No dia 24 de junho, os agentes abordaram 133 motoristas e flagraram 40 dirigindo sob o efeito do álcool. Na semana seguinte, a fiscalização gerou um percentual recorde de 46% de condutores embriagados.



No dia 7, 30 dos 120 motoristas parados na blitz estavam dirigindo sob o efeito do álcool. Já no dia 8, o número de condutores flagrados chegou a 23, totalizando 20,7% do índice de alcoolemia.