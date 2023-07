Confronto termina com suspeito morto e outros dois feridos em Caxias

Rio - Um suspeito morreu e dois ficaram feridos após confronto com policiais militares nas imediações do Viaduto de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada, nesta segunda-feira (10).

De acordo com a corporação, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam uma ação para reprimir o crime organizado no Complexo de Comunidades da Mangueirinha, em Caxias. O confronto teve início após os agentes interceptarem um carro que tentava se deslocar da região.

Na troca de tiros, três suspeitos foram atingidos, sendo dois deles socorridos ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo. Enquanto o terceiro não resistiu aos ferimentos.



Com eles, foram apreendidos três fuzis, uma pistola, drogas e o automóvel. O local foi preservado para perícia e a ocorrência segue em andamento. A Delegacia de Homicídios foi acionada. Ainda não há informação sobre a identidade dos baleados.