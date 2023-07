TJRJ determina novo Júri Popular do caso Patrícia Amieiro

Rio - A juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal da Capital, determinou que o processo da morte de Patrícia Amieiro terá um novo Júri Popular. A engenheira desapareceu em 2008, após seu carro ser atingido por tiros de policiais militares na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os envolvidos foram comunicados nesta segunda-feira (10) e, com isso, a magistrada pode marcar a data do novo julgamento.

Os policiais Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luís Nascimento são réus por tentativa de homicídio. Já os agentes Fábio Silveira Santana e Marcos Oliveira dos Santos respondem por fraude processual.

O caso completou 15 anos no último dia 14. O primeiro júri aconteceu em 2019, quando Marcos e William foram condenado por fraude processual, mas absolvidos de homicídio. Em setembro de 2020, o caso foi reaberto após o surgimento de uma nova testemunha.

Relembre o caso

A engenheira Patrícia Amieiro, de 24 anos, voltava de uma festa na Zona Sul quando seu carro foi alvo de tiros disparados por policiais militares na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em 14 de junho de 2008. O carro de Patrícia perdeu o controle e colidiu em dois postes e uma mureta. Seu corpo nunca foi encontrado. Segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), quatro PMs estão envolvidos na morte.

Em 9 dezembro de 2019 foi realizado o julgamento dos envolvidos no crime em júri popular: os policiais Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luís Nascimento foram condenados a três anos de prisão por fraude processual, mas absolvidos de homicídio. Já Fábio Silveira Santana e Marcos Oliveira dos Santos foram absolvidos das acusações.