Meriti tem ponto de vacinação no Shopping Grande Rio até sexta-feira (14)

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da secretaria de Saúde, está aplicando a vacina contra a gripe e a bivalente contra Covid-19 no Shopping Grande Rio. Atendimento é realizado de 10h às 16h, até sexta-feira (14).



O reforço bivalente está autorizado para todas as pessoas acima de 18 anos de idade. Ele imuniza contra o antigo vírus e o variação Ômicron.



Segundo a pasta, se o meritiense nunca se vacinou com as vacinas monovalentes contra a covid-19, é preciso iniciar o esquema primário de duas doses. Aguardar o intervalo mínimo de quatro meses após a segunda dose para receber a vacina Pfizer bivalente.



Para receber o imunizante da gripe, não há intervalo com a vacina contra a covid-19. Caso o cidadão esteja com sintomas sugestivos de covid-19, procure uma unidade para fazer o teste e adie a vacinação contra a gripe até a recuperação clínica total. Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou do teste positivo para os assintomáticos.



Para tomar a vacina contra gripe basta trazer a identidade e o CPF, já a bivalente contra covid é necessário também apresentar o cartão de vacinação em mãos ou através do Conecte SUS.