Proeis de Meriti recebe mais uma viatura para reforço no policiamento

O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) de São João de Meriti recebeu mais uma viatura da polícia militar. O veículo e os agentes, que já estão nas ruas, são uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado.



No evento, o prefeito Dr. João citou o trabalho em conjunto realizado no município: “Mais uma viatura com policiais militares que vai para as ruas. Há uma integração entre o comando do 21º Batalhão e da 64ª DP, aqui representada pelo Luizinho, e a nossa Secretaria de Ordem Pública. Estamos investindo na Saúde, na Educação e não esquecemos da segurança que é um dos principais fatores para o crescimento da cidade e para a qualidade de vida dos munícipes”.



O objetivo é ajudar a diminuir a violência na cidade. Para isso, as viaturas circulam pelos locais de maior incidência de crimes já mapeados pela Secretaria de Ordem Pública, Defesa Civil e Trânsito em conjunto com o Setor de Análise Criminal do 21º Batalhão.

Mais uma viatura da polícia militar foi entregue a São João de Meriti Edgar Maciel



A Secretaria de Ordem Pública, Defesa Civil e Trânsito que cuida das atribuições municipais em relação à segurança pública na cidade coordena também, desde dezembro de 2022, o Sistema Integrado de Monitoramento (SIM). A central, com funcionamento 24h, conta com cerca de 90 câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade.

As imagens já ajudaram as polícias federal, civil e militar a elucidar crimes. O secretário da pasta, Coronel d’Ambrosio, comemorou o reforço nas ruas: “Estamos recebendo mais um equipamento do Proeis que trará mais segurança aos meritienses. Só tenho que agradecer e dizer à população que estamos aqui para somar com a segurança pública da cidade. Em breve, vamos receber mais uma viatura”.



A cerimônia contou também com a participação do deputado federal Bebeto da Veggi, do inspetor de Polícia Civil da 64ª DP Luizinho, do chefe do setor de Logística da Policlínica da Polícia Militar Major Elder, do coordenador do Proeis na Baixada Fluminense Major Ney, de vereadores, de secretários e do deputado estadual Valdecy da Saúde que falou do apoio estadual.



“Essa entrega vai ao encontro do desejo da população que clama por mais segurança pública. Mais uma viatura significa mais proteção e que estamos trabalhando em parceria com o governo do estado. Foram muitos avanços, estamos nos destacando a passos largos. Nenhum dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro conseguiu se destacar tanto quanto São João de Meriti”.