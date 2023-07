Educação de Jovens e Adultos em Mesquita está com matrículas abertas

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), que é oferecida em oito unidades escolares da rede pública municipal de Mesquita, está com matrículas abertas.

Para realizar a matrícula no segundo semestre do ano letivo de 2023, basta comparecer a uma das secretarias das unidades que oferecem a modalidade, de segunda à sexta-feira. O horário regular é das 7h15min às 22h. Porém, neste período de recesso escolar, as secretarias funcionarão das 8h às 14h.



Além disso, os mesquitenses interessados devem levar as documentações pessoais e de declaração escolar. Vale lembrar que, no ato da matrícula, os alunos entre 15 e 17 devem, necessariamente, estar acompanhados dos pais ou de um responsável legal.



Os documentos obrigatórios para a matrícula são: cópia da certidão de nascimento ou casamento; uma foto 3X4 recente; histórico escolar ou declaração constando o ano de escolaridade que o aluno deverá cursar; cópia do comprovante de residência; cópia do documento de identidade do responsável legal ou do aluno, caso ele seja maior de idade ou emancipado; número do CPF do responsável legal ou do aluno; e cópia do cartão de vacinação para os alunos menores de 18 anos. É importante, também, levar uma pasta modelo 17.



“Não há um período específico para realizar as matrículas, porque buscamos atender toda a procura. No entanto, é importante que o aluno se matricule antes do início letivo, para que ele acompanhe os conteúdos de maneira integral”, explica a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.



Unidades com EJA



- Escola Municipal Ernesto Che Guevara (Rua Lídia 646, Chatuba);



- Escola Municipal Expedito Miguel (Rua Hercília 1.062, Vila Emil);



- Escola Municipal Presidente Castelo Branco (Avenida Presidente Kennedy S/Nº, BNH);



- Escola Municipal Machado de Assis (Avenida União 543, Santa Terezinha);



- Escola Municipal Professor Quirino (Rua Luciano 251 , Santo Elias);



- Escola Municipal Rotariano Arthur Silva (Rua Paraná 443, Centro);



- Escola Municipal Governador Roberto Silveira (Praça Darcy Ribeiro – Edson Passos);



- Escola Estadual Municipalizada Santos Dumont (Rua Cesário, 276 - Banco de Areia).