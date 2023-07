Alunos da Escola Municipal de Artes da Chatuba assistem peça sobre representatividade negra

Alunos da Escola Municipal de Artes da Chatuba fizeram um passeio ao teatro para assistir à peça “Hora do Blec - Sonhos”, que aborda o combate ao racismo e a representatividade negra. No total, 60 mesquitenses mirins participaram da atividade. A viagem à Arena Carioca Fernando Torres, em Madureira, onde aconteceu a apresentação, foi assegurada pela Prefeitura de Mesquita.



O transporte proporcionou segurança e comodidade aos alunos. Segundo Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, ações como essa resultam em vários fatores positivos.



“Elas ajudam a reforçar o sentimento de pertencimento e a ampliar os horizontes para além do contexto sociocultural ao qual estão inseridos, além de fortalecer suas identidades. Outro ponto legal é o passeio em si, que é um momento de diversão. Por isso, procuramos promover atividades extracurriculares como essas”, comenta Kleber.



O espetáculo “Hora do Blec: Sonhos” é focado no protagonismo negro e no fortalecimento da autoestima de crianças pretas. Uma das abordagens é a falta de representatividade nas manifestações culturais. A obra entrou em cartaz depois de ser contemplada pelo edital FOCA, da Prefeitura do Rio de Janeiro.