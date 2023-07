Acidente de helicóptero no Nepal deixa seis mortos

Cinco turistas mexicanos e um piloto nepalês morreram nesta terça-feira, 11, em um acidente de helicóptero pouco depois da decolagem, anunciaram as autoridades do Nepal.



A aeronave da companhia Manang Air decolou de Surke, perto de Lukla, na região do Everest, às 10H04 locais (1H19 de Brasília) e deveria seguir até a capital nepalesa, Katmandu, mas perdeu contato 10 minutos depois do início da viagem.



"Seis corpos foram encontrados no local do acidente", declarou à AFP Gyanendra Bhul, da Autoridade da Aviação Civil.



Cinco turistas mexicanos e um piloto nepalês estavam no helicóptero, informou à AFP Raju Neupane, funcionário da companhia Manang Air.



O Nepal, país conhecido pelos problemas de segurança na aviação, registrou um acidente com um avião na região oeste de seu território há menos de seis meses que matou 72 pessoas a bordo.



Os picos nevados e as pistas remotas e de difícil acesso são um desafio até para os pilotos mais veteranos. O clima, muito instável no Nepal, também é um fator importante de risco, assim como a falta de manutenção das pistas e o pouco treinamento dos pilotos locais.

A União Europeia (UE) proibiu que as companhias nepalesas entrem em seu espaço aéreo.