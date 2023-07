Intenso tiroteio no Complexo da Serrinha marca manhã de ações policiais na Zona Norte

Rio - Um intenso tiroteio no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, assustou moradores, na manhã desta terça-feira (11), durante operação dos policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) na região. Segundo a Polícia Militar (PM), a ação tem o objetivo de coibir roubos de carga e de veículos. Após confrontos, dois homens ficaram feridos.

Nas redes sociais, um morador relatou como está sendo essa manhã de operação. "Bala voando aqui. Muito tiro. Mundo se acabando em bala", escreveu.

Em nota, a PM informou que, durante a ação na Serrinha, os policiais foram atacados por criminosos e houve confronto. Após o tiroteio, um homem foi encontrado ferido e socorrido ao Hospital Estadual Carlos. Posteriormente, os militares foram informados que uma outra pessoa também estava ferida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Guadalupe foi acionado às 7h e a vítima foi socorrida para o Hospital Salgado Filho.

Também na Zona Norte, policiais do 3° BPM (Méier) estão no Morro do 18. De acordo com a PM, a ação tem o intuito de combater a atuação de criminosos no local. Até o momento, não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos nas operações, que seguem em andamento.

No Complexo da Maré , equipes do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope) atuam nas comunidades da Nova Holanda e do Parque União. Objetivo da ação, segundo a PM, é prender integrantes de uma quadrilha responsável por roubos de carga e veículos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), 20 unidades escolares foram impactadas na região e 7.640 alunos ficaram sem aula.

Já os policiais do 41° BPM (Colégio) realizam uma operação nos complexos da Pedreira e do Chapadão. Nesta, também não há registro de prisões, apreensões ou confrontos.

Reflexo das operações

A Secretaria Municipal de Educação informou que na região da Serrinha, três escolas não abriram e 837 alunos ficaram sem aula. Já na região do Complexo da Pedreira, uma unidade escolar foi impactada pelas ações em curso na área, afetando 147 alunos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na região da Serrinha, a Clínica da Família Mestre Molequinho do Império suspendeu o funcionamento em decorrência das operações na região. No Morro do 18, a Clínica da Família Amélia dos Santos Ferreira mantém o atendimento à população e apenas as atividades externas, como visitas domiciliares, foram suspensas.

*Em atualização