Setor industrial no Leste Fluminense com destaque na média salarial

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em levantamento, apontou crescimento na média dos salários iniciais para a região Leste Fluminense, que é de R$ 1.898,representando uma elevação de 3,8%, no comparativo de janeiro a maio entre 2023 e 2022. Os municípios registraram o maior salário médio puxados pelos Serviços de Tecnologia da Informação e pela Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos.

Na análise por setores, o industrial aparece com a maior média salarial de contratação, sendo de R$ 2.224. O panorama é feito com base nos dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, e as médias salariais foram feitas a partir de valores de janeiro a maio de 2023, deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.

“Esses dados mostram um cenário positivo para a região. A expectativa é que o mercado siga em crescimento e para isso, vamos continuar atentos às demandas das empresas locais para que possamos seguir com propostas que contribuam para um ambiente de negócios favorável na região”, destacou o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin.



O setor industrial, que se destacou na Região Leste Fluminense, gerou 4.044 empregos até o mês de maio, apresentou a maior média de salários de contratação, sendo de R$ 2.224. Na análise setorial, a Agropecuária está com a segunda maior média salarial, de R$ 2.193, no entanto, teve mais demissões do que contratações no período. Já a área de Serviços, com valor admissional um pouco mais baixo, de R$ 1.994, foi a maior contratante, tendo 4.171 novas oportunidades nos cinco primeiros meses do ano.



O setor do Comércio está entre os que apresenta análise menos favorável, tendo o salário médio de admissão mais baixo, de R$ 1.519, e ainda foi o que mais perdeu vagas até o momento. No caminho inverso, entre as áreas econômicas que criaram vagas nos municípios do Leste Fluminense, os maiores salários médios de admissão foram encontrados nas Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação (R$ 4.782), Fabricação de Máquinas e Equipamentos (R$ 4.615), Transporte Aquaviário (R$ 4.320) e Atividades de Apoio à Extração de Minerais (R$ 4.237).



“Mesmo diante de expectativas que sinalizavam forte desaceleração, principalmente por conta dos juros altos e de condições de crédito adversas, o mercado de trabalho do Leste Fluminense demonstrou resiliência e todas as 16 cidades da região geraram empregos em 2023. Nesse sentido, a constatação de que os salários de admissão apresentaram crescimento real frente ao ano anterior é mais um indicador positivo que reforça esse cenário”, ressaltou Márcio Felipe de Afonso, especialista de Estudos Econômicos da Firjan.



Na avaliação entre os municípios do Leste, após Saquarema, Niterói é a segunda cidade com maiores salários médios iniciais, de R$ 2.065. Rio das Ostras e Itaboraí, aparecem respectivamente com pequenas variações para quem está começando no mercado, sendo R$ 2.063 e R$ 2.004. As atividades de Fabricação de Máquinas e Equipamentos, Atividades de Apoio à Extração de Minerais, Serviços de Arquitetura, Engenharia e Fabricação de Produtos de Metal e Obras de infraestrutura são as que se destacaram nessas localidades.



Análise aponta as profissões com maior saldo de contratações

Além da análise salarial por setor e cidade, a federação avaliou as profissões mais demandadas na região Leste Fluminense. Entre as dez ocupações com maior saldo de contratações nos 16 municípios que compreendem a região, no período de janeiro a maio de 2023, estão: trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações com 1.012 vagas criadas esse ano; ajudantes de obras civis (+980); cozinheiros (+544); professores de nível médio na educação infantil (+484); recepcionistas (+371); trabalhadores de estruturas de alvenaria (+295); agentes da saúde e do meio ambiente (+262); especialistas em promoção de produtos e vendas (+247); trabalhadores auxiliares nos serviços de alimentação (+239); e trabalhadores da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e de compósitos (+238).



Leste Fluminense segue com saldo positivo na geração de empregos

Os setores de Serviços, Indústria e Construção foram os que mais geraram novas vagas de emprego no Leste Fluminense. Entre janeiro e maio de 2023, foram registradas na região 6.475 oportunidades nessas áreas. Após os dois primeiros meses de perdas no mercado, a região vem mostrando recuperação. De acordo com a plataforma Retratos Regionais da Firjan (que tem como base os dados do Novo Caged), mesmo com algumas variações, os meses de março, abril e maio tiveram saldo positivo com a oferta de novas vagas. Entre as atividades que mais geraram empregos estão as deConstrução de Edifícios; Ensino Fundamental; Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração; Manutenção e Reparação de Embarcações e Obras de Engenharia Civil.

Pesquisa constata crescimento de 3,3% em agosto no Rio de Janeiro



A produção industrial do Estado do Rio de Janeiro cresceu 3,3% na passagem de julho para agosto. A constatação é da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) regional, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o segundo resultado positivo consecutivo da indústria fluminense que, em julho, apresentou crescimento de 1,3%.



- Esse crescimento é um sinal claro da recuperação do setor industrial no Estado do Rio, com aumento de produção e de empregos criados. O segmento gerou, de janeiro a agosto deste ano, 19.804 postos de trabalho com carteira assinada. Resultado das ações que temos adotado para atrair empresas, capacitar e qualificar a população fluminense – declarou o governador Cláudio Castro.



O resultado foi superior ao índice nacional, que recuou 0,6%, e também ao índice dos estados de São Paulo (2,6%) e Minas Gerais (-1,9%). De acordo com o IBGE, os setores de metalurgia, indústria farmacêutica e derivados de petróleo foram os que mais tiveram peso no crescimento da indústria fluminense.



- As indústrias de petróleo e automotiva são importantes vetores de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. A produção de farmoquímicos e farmacêuticos no estado também vem crescendo acima da média nacional – observa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho

Rio, 07 de julho de 2023

