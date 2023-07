CPMI do 8 de janeiro: relatora diz que Torres será o próximo a depor

A relatora da CPMI dos atos golpistas, Eliziane Gama (PSD-MA) disse nesta terça-feira, 11, que a próxima oitiva terá o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres como depoente. A convocação acontece após o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro no governo anterior.

“Acho que o Anderson Torres deve ser o próximo. Na verdade, a nossa ideia era se a gente tivesse feito sessão com o Mauro Cid na semana passada, nessa semana agora o Anderson Torres, só que a gente teve aí um período de esforço concentrado na Câmara e houve uma alteração de agenda, então acredito que na primeira semana (após o recesso parlamentar) logo a gente já venha com o Anderson Torres”, disse a relatora.



Segundo Eliziane, a comissão tem procurado seguir a sequência cronológica do que resultou nos atos de 8 de janeiro.



“Há uma lógica que nós estamos seguindo em relação ao plano de trabalho que é uma organização mais cronológica, então eles estão nessa primeira ordem”, disse.

Ainda, a relatora afirmou que pode chamar familiares dos convocados, como a esposa de Mauro Cid por também ser um dos alvos da investigação sobre os cartões de vacina fraudados.



“Sobre familiares, não vou descartar chamar nenhum familiar, mas é preciso entender que não vou chamar ninguém por ser familiar, mas sim pelo viés de ter contribuído para alguma ação criminosa”, explicou Eliziane.