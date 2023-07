Lula espera que Senado repita a Câmara na votação da reforma tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar que a votação da reforma tributária no Senado repita o quórum de aprovação na Câmara , na semana passada. Na avaliação do presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo no Congresso souberam negociar a pauta com o Parlamento com muita persistência e habilidade.

Conversa com o Presidente https://t.co/cBrLuRZD4U — Lula (@LulaOficial) July 11, 2023 "Quando o governo manda um projeto de lei ao Congresso Nacional ou uma medida provisória, essa medida provisória, necessariamente, não tem que ser aprovada tal como o governo quer", disse, durante transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, denominada de Conversa com o Presidente.

"É normal que você negocie", acrescentou, citando que parlamentares podem sugerir ideias melhores do que as que o governo apresentou



Para chegar à maioria na governabilidade, Lula destacou ser preciso negociar para chegar a um acordo. "Foi o que aconteceu com muita persistência e habilidade do nosso ministro da Fazenda, companheiro Haddad, do nosso líder Jaques Wagner, no Senado, do nosso líder na Câmara, José Guimarães, do nosso ministro Padilha, da negociação", declarou.