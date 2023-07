Lula renova pressão ao Banco Central para baixar taxa de juros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer críticas nesta terça-feira, 11, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Durante a transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, Lula disse que o presidente da instituição monetária é teimoso por manter a taxa básica de juros, a Selic, a 13,75% ao ano.



Ao comemorar a aprovação da reforma tributária na Câmara, na semana passada, o chefe do Executivo citou um otimismo das pessoas a partir da melhora dos indicadores econômicos. "As pessoas que estavam pessimistas estão vendo o dólar cair, a economia crescer, sinais de que o salário vai crescer, de que o emprego vai crescer", declarou.



"Logo, logo, vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, é tinhoso, mas não tem mais explicação", disse. Segundo Lula, é preciso ter tranquilidade, pois não tem como "fazer mágica" na economia.



"Os juros vão ter que baixar, é importante ter clareza que os juros precisam baixar para que a gente possa ter crédito disponibilizado a custo baixo para que o povo que quer empreender possa pegar dinheiro emprestado", comentou Lula.