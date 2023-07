Homem acusado de integrar milícia da Zona Oeste do Rio é preso pela PM

Rio - Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (10), em Cosmos, na Zona Oeste, acusado de integrar um grupo paramilitar que atua no bairro. Agentes da 8ª DPJM, unidade subordinada à Corregedoria da Polícia Militar foram acionados para checar uma denúncia sobre a atuação de milicianos na região, e viram quando um homem passou em uma motocicleta, aparentemente armado.



O suspeito foi abordado no momento em que entrava em uma residência. No interior do imóvel, os militares localizaram uma aparelhagem utilizada para a distribuição de sinal de internet e um caderno com os registros das cobranças aos moradores.



Com o preso os policiais apreenderam R$ 2.500 em dinheiro, um aparelho distribuidor de sinal de TV por fibra óptica, uma réplica de arma de fogo, além de um smartphone.

O acusado foi conduzido à 35ª DP (Campo Grande) e posteriormente para a Delegacia de Polícia Federal (PF), na Praça Mauá, no Centro do Rio.