Candidatos tem até 17 de junho para se inscreerem no Prêmio Ciência para Todos

Seguem até o dia 17 de julho as inscrições para o Prêmio Ciência para Todos . A ação visa incentivar o desenvolvimento de atividades científicas em escolas públicas e promover o engajamento de estudantes e da comunidade escolar com a ciência e suas aplicações na educação e na vida.O prêmio é uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Fundação Roberto Marinho por meio do Canal Futura. Podem se inscrever professores e estudantes da rede pública do estado de São Paulo. Nessa fase da inscrição, basta o professor manifestar interesse e os demais detalhes referentes ao projeto inscrito devem ser informados de acordo com o calendário do edital.O Prêmio Ciência Para Todos contempla cinco categorias: Anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) do Ensino Regular; Ensino Médio (da 1ª à 3ª série) do Ensino Regular; Ciclo Anos Finais Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA); Ciclo do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA); Ensino Médio (da 1ª à 3ª série) do Ensino Médio Técnico e ProfissionalizanteNessa segunda edição, a premiação selecionará e destacará projetos de pesquisa, em todas as áreas do conhecimento, que utilizem métodos da ciência para propor soluções de problemas concretos, relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Professores e estudantes inscritos participarão de jornadas formativas em ambiente digital do Canal Futura, com orientações sobre o desenvolvimento de projetos de pesquisa e produção audiovisual e receberão certificação.Os projetos de pesquisa deverão identificar um problema concreto na comunidade; formular hipóteses; revisar a literatura e apresentar propostas de intervenção, antes de apresentar soluções, informar seus resultados e conclusões em formato de vídeo. A participação no prêmio inclui a entrega do projeto de pesquisa escrito, do relatório da pesquisa e do registro audiovisual em diferentes datas, sendo a última etapa até 30 de setembro.