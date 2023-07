Esqueletos reconstruídos de dinossauros serão leiloados

Dois esqueletos reconstruídos de dinossauros, um deles de uma espécie associada ao lendário monstro do Lago Ness, serão leiloados no dia 26 de julho na Sotheby's, em Nova York, anunciou a empresa nesta terça-feira, 11.



Batizada de "Nessie", esta espécie rara de plesiossauros, um réptil marinho, tem o valor estimado de entre 600 e 800 mil dólares (entre 2,9 e 3,8 milhões de reais).

Um aumento considerável, em comparação aos 456 mil euros (2,4 milhões de reais) pagos em 2010 em Paris, em outro leilão organizado pela Sotheby's.

Naquela ocasião, o esqueleto pertencia ao antigo acervo de um museu privado alemão, de acordo com o catálogo da organização.



Descoberto em 1990 em Blockley, em Gloucestershire (Reino Unido), "cerca de 75%" do esqueleto está preservado, o que é considerado "excepcional", segundo Cassandra Hotton, diretora do departamento de ciências e cultura popular da Sotheby's.



Com um pescoço longo, o plesiossauro é associado na cultura contemporânea ao monstro do Lago Ness, uma lenda do folclore escocês, ainda que esta teoria tenha sido refutada por cientistas.



A Sotheby's o colocará à venda em 26 de julho, em Nova York, junto ao esqueleto de um pteranodon, um réptil voador com 6 metros de envergadura, com valor estimado entre 4 e 6 milhões de dólares (entre 19,4 e 29,2 milhões de reais).



Os dinossauros costumam ser estrelas frequentes em leilões. O recorde de vendas é o de um esqueleto de Tiranossauro Rex, vendido em 2020 por 31,8 milhões de dólares (154,9 milhões de reais).