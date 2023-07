Inflação de serviços sai de -0,06% em maio para 0,62% em junho, aponta IBGE

A inflação de serviços — usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços — passou de um recuo de 0,06% em maio para uma alta de 0,62% em junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).



Já os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma elevação de 0,72% em maio para aumento de 0,05% em junho.



No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 6,51% em maio para 6,21% em junho, a menor desde fevereiro de 2022, quando estava em 5,94%, apontou André Almeida, analista do IBGE. Já a deflação de monitorados em 12 meses saiu de -0,90% em maio para -1,32% em junho.