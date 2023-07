Gasto com Saúde sobe 0,11% em junho, diz IBGE

Os gastos das famílias com Saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 0,93% em maio para uma alta de 0,11% em junho, o equivalente a uma contribuição de 0,01 ponto porcentual para a taxa de -0,08% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11.



O resultado de junho foi influenciado pela alta de 0,38% nos preços dos planos de saúde, decorrente do reajuste de até 9,63% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 13 de junho, com vigência a partir de maio de 2023 e cujo ciclo se encerra em abril de 2024. "Desse modo, no IPCA de junho foram apropriadas as frações mensais relativas aos meses de maio e junho", informou o IBGE.