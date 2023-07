Policial acusado de atirar contra sargento da PM é intimado a depor

Rio - O policial civil Ricardo de Castro Gomes, de 51 anos, acusado de atirar no pé de um sargento da Polícia Militar (PM), é aguardado para prestar depoimento, nesta terça-feira (11), na 41ª DP (Tanque). Segundo o delegado João Valentim, responsável pelo caso, com a intimação, o agente pode comparecer à delegacia ao longo do dia.

Na noite deste domingo (9) , após realizar o disparo, Ricardo não se apresentou à polícia e fugiu. Além do sargento Robson França de Amorim, outras duas pessoas ficaram feridas no salão de festas do condomínio Parque do Lazer, na Taquara, Zona Oeste do Rio. De acordo com informações, os policiais se desentenderam por causa do volume do som.

Durante a discussão sobre deixar ou não a porta do salão aberta, o policial civil sacou a arma e atirou contra o PM. A Polícia Civil informou que o disparo atingiu o pé de Robson e as outras duas pessoas sofreram com os estilhaços do projétil. Além do militar, uma vítima foi atingida no pé e a outra de raspão na perna.



Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para esclarecer os fatos. A investigação está em andamento e a Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) acompanha o caso para instaurar um procedimento disciplinar.