Policial espancado durante festa na Zona Norte presta depoimento e Civil busca agressores

Rio - O policial militar Diego dos Santos Pinto, de 43 anos, espancado durante uma festa na madruga da última segunda-feira (10) , em Cordovil, Zona Norte do Rio, prestou depoimento e deu detalhes do ocorrido. Contudo, ainda não há detalhes do que teria motivado a confusão. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e outras diligências são realizadas para identificar os envolvidos.

O policial estava de folga no momento em que foi agredido durante um evento conhecido como Pagode do Pig. Imagens mostraram o agente sendo derrubado no chão e golpeado por quatro pessoas. Um dos agressores chegou a subir em cima da vítima e desferiu diversos socos, enquanto os outros três chutaram a cabeça.



Equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas e levaram a vítima ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ele foi atendido e recebeu alta. Já o proprietário do local foi conduzido para prestar esclarecimento na 38ª DP (Brás de Pina), que investiga o caso. Em nota, a Polícia Militar informou que o 16° BPM (Olaria) trabalha em parceria com a delegacia da região para localizar e prender os responsáveis pelas agressões.



Nas redes sociais, o responsável pela produção do Pagode do Pig afirmou que essa foi a primeira confusão desde que o evento começou, há cerca de dez meses. "Quem frequenta e conhece o Pagode do Pig, sabe como eu luto no pré, no durante e no pós. Sabe como a gente faz dali um clima amistoso, clima saudável, acolhedor. Infelizmente existem pessoas que saem de casa, espírito sem luz, que vão para atazanar, derrubar uma história linda que estamos construindo", disse Claudinho Pig.