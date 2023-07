Polícia procura motorista que dirigia carro responsável pela morte de jogador de futsal

O acidente aconteceu na Avenida Dom Hélder Câmara, sentido Del Castilho, por volta das 5h45, nesta segunda (11). Lucas e mais três amigos ficaram feridos após o veículo em que estavam colidir em um poste ao realizar uma curva onde há afunilamento de pistas e obras próximas à calçada. O lado direito do carro ficou completamente destruído com o impacto. O motorista fugiu sem prestar socorro logo após a colisão. Ainda segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.



Lucas Azevedo morreu no local. Ele era jogador de futsal do clube Boa Esperança, de Portugal, e estava aproveitando as férias no Rio há menos de um mês. Recentemente, ele havia renovado seu contrato com a equipe para mais uma temporada.



Além do atleta, três amigos também ficaram feridos. Caio Mendes da Silva, de 21 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e recebeu alta. Pedro Augusto Fernandes, 21, e Lucas André Paluma da Silva, 18, receberam socorro dos bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os jovens apresentam quadro de saúde estável.



O sepultamento de Lucas está marcado para às 15h desta terça-feira (11), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte.