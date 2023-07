Faetec amplia prazo de inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, prorrogou o prazo de inscrição até quinta-feira, 13, para os cursos on-line. Estão disponíveis 5.070 vagas em capacitação no formato Educação a Distância (EaD). O projeto é uma parceria com a Fundação Cecierj.São 13 opções de cursos que possuem duração de 20 semanas. Estão sendo disponibilizadas vagas de Administração financeira do Capital de giro e Fluxo de Caixa; Agente de Sustentabilidade ESG; Assistente Administrativo; Assistente de Marketing; Assistente de Produção; Assistente de Recursos Humanos; Auxiliar em Análises do Mercado Financeiro; Auxiliar em Controladoria; Direito do consumidor para empreendedores; Gestor de Segurança do Trabalho; Organização de Eventos Corporativos; Planilhas eletrônicas - do básico ao avançado; e Recepcionista.O sorteio vai acontecer na sexta-feira, 14, com divulgação do resultado previsto para o mesmo dia a partir das 14h. O envio da documentação será a partir do sábado, 15, com matrícula efetuada automaticamente. Para concorrer, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos e nível de escolaridade que pode variar conforme o curso escolhido, podendo ser Ensino Fundamental completo ou Ensino Médio completo. Cada candidato pode efetuar inscrição em até duas opções de formação. A seleção de candidatos será feita por meio de sorteio e as inscrições devem ser realizadas no site http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/Home/inscricoes/concursos/27-qualificacao