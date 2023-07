Moradores denunciam falta de água em bairro de Belford Roxo

Rio - Moradores do bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, reclamam da falta de água na região. Eles dizem que estão com as torneiras secas há 12 dias e alegam que o problema passou a acontecer após a concessionária Águas do Rio assumir a distribuição no local.



De acordo com o aposentado Humberto Terra, de 59 anos, as contas são pagas em dia, mas a falta de água é constante. "Não adianta ter tanta gente da Águas do Rio por aí, mas não resolverem nosso problema. Não adianta a gente ligar, abrir protocolo de reclamação e eles só enganarem a gente. O pessoal da Cedae conhecia essa região e conseguia resolver os problemas de forma rápida, mas a Águas do Rio, sinceramente, deixa a desejar", ressaltou o aposentado.



Humberto tem conseguido realizar os serviços de casa porque comprou uma caixa d'água de mil litros quando fez uma obra em sua residência. "A caixa d’água de mil litros tem me salvado, mas mesmo assim, tem muita roupa suja para lavar e a gente faz tudo na medida do possível, para economizar o máximo", explicou.



Dianália Souza, de 36 anos, é proprietária de um bar na região e por conta da falta de água, o estabelecimento não funcionará nesta terça-feira (11). “A gente fica sem ter o que fazer, eu estou tendo que comprar água e apelar para o vizinho que tem poço me ajudar com alguns baldes. Eu só estava conseguindo trabalhar porque meu vizinho cedeu água para gente, mas já acabou a reserva dele também. Hoje não vamos abrir porque não tem água para trabalhar", contou.



Dianália disse, ainda, que a falta de água está afetando na educação de seus filhos. "Não estou levando meus filhos para a escola porque não tem água para dar banho neles. Estamos tendo que pedir comida de pensão porque não tem água para fazer. Hoje, eu tive que comprar água para, pelo menos, conseguir fazer a mamadeira da minha filha que tem 1 ano”, lamentou.



O aposentado Caetano Dias, de 68 anos, precisou reunir outros dez moradores do condomínio em que mora para comprar um caminhão-pipa. "A maioria das caixas d'água daqui são de 500 litros e para uma família de quatro pessoas, dura uns dois dias. Nós tivemos que solicitar um caminhão-pipa e pagamos R$ 400. É inadmissível ter que pagar por um serviço, que deveria ser gratuito, para suprir nossas necessidades depois de um erro deles", explicou o aposentado.



Em nota, a Águas do Rio informou que identificou uma falha em um registro do sistema que abastece o bairro. Segundo a concessionária, equipes atuam no local para substituir o equipamento.



A empresa disse, ainda, que a normalização do abastecimento de água acontecerá de forma gradativa após a conclusão do serviço, prevista para a noite desta terça-feira (11).