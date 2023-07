Exército orientou Cid a usar farda em depoimento à CPMI

O Exército divulgou, nesta terça-feira, 11, uma nota na qual afirma ter orientado o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a comparecer fardado à CPMI dos atos golpistas de 8 de Janeiro, no entendimento de que Cid foi "tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela Força".Mauro Cid, que está preso desde 3 de maio por suspeita de fraude em cartões de vacina, foi nomeado pelo Comando do Exército para ser chefe de ordens no governo Bolsonaro. O militar vestiu o mesmo modelo de farda que usava na época em que trabalhava junto ao ex-presidente, e permaneceu em silêncio durante o depoimento . Antes, ele falou por cerca de oito minutos sobre sua trajetória nas Forças Armadas. Ele foi questionado pelos parlamentares sobre os conteúdos de teor golpista localizados no seu celular.