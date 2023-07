Valdemar Costa Neto afirma que PL 'não rachou' após votação da reforma tributária

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, afirmou nesta terça-feira, 11, que o partido não rachou após alguns deputados filiados à legenda votarem à favor da reforma tributária na última quinta-feira.

"Não, não rachou", respondeu prontamente o líder do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro após ser questionado pela jornalista Andrea Sadi, da GloboNews, sobre uma possível ruptura entre parlamentares após a aprovação da reforma.

Na sequência, ele comenta o vazamento de uma discussão entre deputados do partido que aconteceu no domingo, 9, em um grupo do WhatsApp por conta dos votos a favor da PEC relacionada à reforma dos impostos.

"Como são 99 deputados, é difícil não vazar. Camarada às vezes conta para a esposa, conta para a secretária e vaza", disse. Ele complementou afirmando que Altineu Côrtes (PL-RJ), líder da legenda na Câmara, tomou providências para que só seja discutido no grupos as pautas da Casa.

"Todos os deputados nossos são de direita, mas acontece o seguinte: temos deputados que dependem do prefeito, do vereador, e nesses estados mais pobres. Ele é de direita nas pautas conservadoras, no dia que apresentarem uma pauta que seja contra a família, a favor das drogas ou contra a liberdade, eu garanto pra você que teremos 99 votos", destacou.



Segundo Costa Neto, entretanto, quando se tratam de pautas que abordam leis e visam "interesses estaduais", alguns parlamentares precisam defender a sua base.