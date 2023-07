Presidente do PL diz que nunca pensou em Michelle como vice-prefeita de SP

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse nesta terça-feira, 11, que ainda não definiu qual será o político que receberá o apoio da legenda nas eleições para o cargo de prefeito de São Paulo, que ocorrem em 2024. Questionado por jornalistas que participam do programa "Estúdio i", da GloboNews, sobre a possibilidade de Michelle Bolsonado ser candidata a vice do atual prefeito da capital Paulista, Ricardo Nunes, Valdemar afirmou que nunca pensou nisso.



"Eu nunca pensei nisso. Mas se fosse, o Ricardo acertou na Mega-Sena. Nunca me passou isso pela minha cabeça", afirmou o líder do PL. Ele destaca ainda que a sigla ainda não fechou com o Ricardo Nunes par ao pleito do ano que vem.

De acordo com Costa Neto, pessoas de dentro do partido entendem que a melhor escolha seria a indicação do senador Marcos Pontes (PL). "Eles acham que o Marcos ajuda muito e que o Marcos pode crescer muito. Ele é muito bem-visto pela população de São Paulo", disse.



Valdemar apresntou ainda o contraponto de que o atual prefeito de São Paulo conta com o apoio de Bolsonaro, o que, segundo ele, "acrescenta muito". Contudo, ele pontua que não está definido se Nunes seria levado para o PL ou se continuaria no MDB.

"Nós vamos estudar isso com muito carinho porque São Paulo é uma cidade de esquerda. Nós já tivemos Erundina, tivemos a Marta e já tivemos o Haddad como prefeito, e tanto Bolsonaro como Tarcísio ganharam no estado, mas perderam na capital".



Na sequência, ele afirma que se houvesse um "aborto da natureza" e o então deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) fosse eleito, isso causaria um "estrago" para a cidade.