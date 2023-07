Empresa abre vagas gratuitas para cursos de qualificação de serviços de gás predial

O projeto social "A Todo Gás", realizado pela Naturgy em parceria com a Firjan Senai Sesi, está com vagas gratuitas abertas para cursos de qualificação de serviços de gás predial. As inscrições podem ser feitas até o dia 28, de forma presencial na Firjan Senai Tijuca, na Rua Morais e Silva, 53.As vagas são voltadas para pessoas maiores de 18 anos que, preferencialmente, se identificam com o gênero feminino. O início das aulas está previsto para14 de agosto, com duração de cerca de quatro meses. Os encontros serão realizados na Firjan Senai Tijuca, de segunda a sexta-feira, no período diurno (de 8h às 12h) ou noturno (de 18h às 22h).Serão oferecidas duas turmas com o objetivo de qualificar os participantes em serviços de fornecimento de gás predial. A primeira, com 14 vagas, será destinada para o curso de Inspeção de Vistoria e Alta de Instalações. A outra, também com 14 integrantes, será para Projetos de Redes de Distribuição Interna de Gás Predial. As vagas serão preenchidas de acordo com critérios previstos no edital, que está disponível no link https://www.firjan.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C908A8A891BB4CA018940A19B5D0036