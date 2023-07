Empresa farmacêutica abre vagas de trabalho para talentos em início de carreira

A Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, abriu inscrições para o seu programa “Geração J”, voltado para que pessoas sem experiência possam atuar na área comercial do setor farmacêutico. A empresa oferece vagas de representante comercial no Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas até o dia 20, com o início de trabalho previsto para setembro .Para participar do programa, é necessário ensino superior completo com conclusão até junho de 2023. O programa conta com um diferencial importante: não é preciso ter experiência na área comercial. O perfil de interesse da companhia é por profissionais ingressantes no mercado de trabalho que demonstrem habilidade analítica e boa capacidade de relacionamento para executar as estratégias de marketing no campo, observando pontos de melhoria e se reportando para as áreas internas comerciais da empresa.O programa conta com desenvolvimento personalizado para potencializar as habilidades dos selecionados ao longo de 12 meses. O treinamento inclui mentoria, gestão de projetos e diversas iniciativas para a progressão da carreira dos selecionados. A seleção prevê etapas como inscrição, testes de perfil, além de entrevista com gestores e outras atividades. Para as pessoas aprovadas, a empresa fornecerá pacote de remuneração e benefícios atrativos e alinhados com as práticas de mercado.Ao final do programa, os participantes terão a oportunidade de serem considerados para posições permanentes dentro da companhia, com base nas oportunidades disponíveis, permitindo-lhes construir uma carreira sólida no setor de saúde. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do programa