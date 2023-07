Conjuntura atual é marcada por juros elevados em diversos países, ressalta diretor do BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Abry Guillen, voltou a destacar que a conjuntura internacional é marcada por juros altos em diversos países e repetiu a avaliação de que a desinflação global ocorre em dois estágios, sendo o segundo deles mais lento.



"A queda na inflação em diversos países não é tão grande em núcleos", afirmou, citando a resiliência da inflação de bens e serviços e bens industriais. "Os núcleos de inflação das economias avançadas nem mostram arrefecimento, então você pensa os desafios do Reino Unido — ainda elevando os juros — dos Estados unidos e da Europa", acrescentou, em palestra no Fórum Anual de Economia e Cooperativismo de Crédito.



Segundo o diretor, o movimento de queda nos preços das commodities é "bem heterogêneo", decorrente da recuperação desigual da atividade em diversos países. O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) registrou queda de 0,77% em junho e acumulou redução de 12,27% no primeiro semestre de 2023



"A inflação está alta, espera-se uma desinflação ao longo do tempo ancorando de volta para a meta nos diferentes países em diferentes horizontes. Alguns países têm ancoragem para o centro da meta e outros para as bandas", repetiu Guillen.



Mais uma vez, ele citou as revisões para cima nas projeções de crescimento de economias centrais em 2023, com movimento contrário - de revisões para baixo - nas estimativas para a atividade de 2024.