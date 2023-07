Wajngarten afirma ‘não temer’ informações em celular de Mauro Cid

O ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten afirmou nesta terça-feira, 11, que não se preocupa com o teor das informações encontradas no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) Mauro Cid. Segundo Wajngarten, “não há o que temer” sobre as mensagens no telefone do tenente-coronel.



O braço-direito de Bolsonaro esteve no Senado para acompanhar a oitiva de Cid na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Antidemocráticos. Wajngarten disse que o telefone de Mauro Cid era um “muro das lamentações” e vê como “natural” conversas sobre todos os temas.

“O telefone do tenente-coronel Mauro Cid sempre esteve à disposição. Não apagou nada, nunca trocou de telefone. Não há o que temer no telefone dele. O telefone dele era o muro das lamentações de todas as demandas para o presidente da República. Natural que tenha toda a conversa de todos os tipos e de todos os temas”, afirmou.