Segurança Presente impede roubo de carga de cigarros avaliada em R$ 60 mil

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam, nesta terça-feira (11), Lucas Martins Esteves Bento, 22 anos e Melquisedeque Silva Cabral, 18 anos, em flagrante enquanto tentavam fugir com a carga de cigarros avaliada em aproximadamente R$ 60 mil. Na ação, além de todo o material apreendido, um veículo foi recuperado na Avenida Conselheiro Paulo de Melo, no bairro de Cafubá, em Niterói. Um dos suspeitos tinha anotações criminais por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Segundo informações da polícia, os agentes patrulhavam os acessos à Região Oceânica de Niterói quando viram que os suspeitos estavam transferindo uma grande carga de cigarros para dois carros estacionados. Após os policiais tentarem abordá-los, os suspeitos tentaram fugir.

Os policiais em colaboração com o 12º BPM (Niterói), cercaram a área e conseguiram deter os homens juntamente com a carga roubada e o carro. Ao verificar o veículo, foi constatado que se tratava de um veículo roubado, cuja placa havia sido adulterada.

O caso foi registrado na 76ª DP e os envolvidos permanecem presos e à disposição da Justiça.