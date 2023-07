Bope apreende armamentos e grande quantidade de entorpecentes durante operação no Complexo da Maré

Rio - Policiais do Comando de Operações Especiais (COE), através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), realizaram, nesta terça-feira (11), uma operação nas comunidades Nova Holanda e Parque União, localizadas no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A ação teve objetivo capturar umaquadrilha de criminosos responsáveis por roubos de carga e veículos na região. Vários carros foram recuperados. Na Comunidade Nova Holanda, equipes do Bope apreenderam um fuzil, uma pistola, aproximadamente 300 kg de maconha e sacos de cocaína a serem contabilizados.

Na mesma comunidade, o Batalhão de Ações com Cães apreendeu uma pistola, 11 carregadores de pistola, duas granadas, uma bola de haxixe, 17 tabletes de maconha, 2.100 trouxinhas de maconha, 160 frascos de loló, duas bolas de cocaína, 9.590 pinos de cocaína e 230 pedras de crack.