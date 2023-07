Adolescente autista desaparecido em Belford Roxo é encontrado pela polícia

Rio - O adolescente Caio de Souza Fonseca, de 13 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (9) , foi encontrado nesta terça-feira (11). De acordo com o Disque Denúncia, uma informação recebida pelo portal levou à localização do menor no bairro de Austin em Nova Iguaçu.Segundo informações de parentes, o adolescente, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e é hiperativo, passa bem e já se encontra com seus familiares. Ele foi reconhecido por uma moradora de Austin, que acionou o Disque Denúncia.Caio havia se perdido da família no último domingo, enquanto os pais faziam uma apresentação musical na feira da Areia Branca, em Belford Roxo.Os artistas de rua só perceberam que o jovem havia sumido minutos depois. O caso foi registrado, nesta segunda-feira (10), na 52 ªDP (Nova Iguaçu).