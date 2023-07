Justiça nega pedido das defesas de Monique Medeiros e Jairinho sobre processo da morte de Henry Borel

Rio - Desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) negaram, nesta terça-feira (11), por unanimidade, os embargos de declaração apresentados pelas defesas de Monique Medeiros e Jairinho no processo sobre a morte do menino Henry Borel. Ambos irão à júri popular e responderão por mais crimes do que as acusações anteriores.

O ex-vereador questionou uma suposta omissão do último acórdão da 7ª Câmara Criminal em relação às provas obtidas através dos celulares dele, de Monique e da babá Tayná, além da manutenção das qualificadoras "meio cruel" e "recurso que impossibilitou a defesa da vítima".

Já a defesa de Monique pediu que fosse rejeitada a denúncia de tortura e de homicídio por omissão.



Os embargos de declaração são uma espécie de recurso com objetivo de esclarecer contradição ou omissão realizada por magistrados em alguma decisão. No caso de Jairinho e Monique, a defesa questionou a decisão que aumentou a lista de crimes dos acusados e os sentenciou à júri popular.

No dia 27 de junho, a 7ª Câmara Criminal aprovou os recursos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e do assistente de acusação, Leniel Borel, pai de Henry, para acusar Jairinho também pelo crime de coação no curso do processo e Monique pelo crime de tortura por omissão relevante.

Após a sessão, os réus vão responder por mais crimes que as acusações anteriores. O ex-vereador passará a ser julgador por homicídio com emprego de crueldade e recurso de impossibilidade de defesa da vítima, tortura e coação do processo. Já a mãe de Henry responderá por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilita a defesa da vítima, tortura e coação.

Em novembro de 2022, Jairinho e Monique foram pronunciados, quando a Justiça entendeu que houve crime contra a vida. Na decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, o ex-vereador seria julgado por homicídio triplamente qualificado com emprego de tortura, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Ele segue em prisão preventiva. Já Monique Medeiros foi pronunciada por homicídio e omissão.

Retorno à prisão

Monique Medeiros voltou a ser presa na última quinta-feira (6) por agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca), que cumpriram decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A acusada respondia o processo em liberdade desde agosto do ano passado.

A ré foi encontrada na casa da mãe, onde estava morando, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O pedido para o fim da liberdade de Monique foi solicitado pela defesa do pai do menino, Leniel Borel, que questionava a decisão liminar.

Na determinação, o ministro defendeu que o entendimento do STJ que liberou Monique "não apenas se divorcia da realidade dos autos, como também afronta jurisprudência pacífica" do STF. Ainda segundo o Mendes, não é possível concordar com a afirmação de que a prisão da ré teria sido "decretada apenas com base na gravidade abstrata do delito".