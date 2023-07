Secretario de Saúde Dr. Luizinho descarta sinais de envenenamento em água de Laje de Muriaé

Rio - O secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, em visita técnica a Laje de Muriaé, no Noroeste Fluminense, nesta terça-feira (11), descartou sinais de contaminação da água próxima aos locais onde mais de 60 animais apareceram mortos com suspeita de envenenamento. Ele também visitou a clínica veterinária onde os animais foram socorridos e determinou que os cuidados com as crianças sejam redobrados para evitar novas contaminações.



A apuração foi realizada em conjunto com equipes de Vigilância da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) e da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à SES-RJ. Dois animais mortos seguirão ainda esta semana para exames toxicológicos na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, com o objetivo de confirmar o suposto envenenamento e detectar que tipo de veneno pode ter sido utilizado.



A Polícia Civil, informou que as investigações serão intensificadas, com o intuito de solucionar o caso rapidamente.



Além disso, será firmado um convênio entre a Subsecretaria e a prefeitura local para reforçar o programa de castração de animais. Novos casos serão monitorados pela SES-RJ.