Itatiaia amplia programa de castração de animais

A Prefeitura de Itatiaia, através do programa RJPET, do Governo do Estado, está ampliando o serviço de castração de cães e gatos na região de Maringá e Maromba. Um balanço realizado pela equipe de Bem-Estar Animal, da Vigilância Ambiental, apontou que, ao todo, foram realizadas 527 castrações no ano passado. Em 2023 foram 338 procedimentos.



Para fazer o cadastramento do animal, o responsável deve procurar o Setor de Zoonoses para preencher uma ficha munido de identidade, comprovante de residência e dados do animal.



Em Maromba, o encaminhamento dos animais das localidades vem sendo realizado às segundas e quintas-feiras. A região, distante do Centro, conta com um veículo que auxilia no transporte dos tutores e de seus animais até a clínica onde é realizado o procedimento, em Porto Real.