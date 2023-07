Museu de Resende abre nova exposição de arte

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende está com a exposição “Retrô/Expectativa” no Museu de Arte Moderna de Resende (MAM). A mostra apresenta um painel do artista plástico Gelson Mallorca em conjunto com a Coletiva Casa Amarela, espaço cultural criado por ele em 2018 com cursos de artes para adultos e crianças.



Em uma sala, os visitantes encontrarão estudos do artista Gelson Mallorca em grafite, pinturas em tela, charges e ilustrações, entre outros itens. O segundo salão do museu será ocupado por 19 artistas da Coletiva Casa Amarela. A curadoria e montagem da “Retrô/Expectativa” é de Gelson Mallorca, Marcelle de Morais e Cecília Biano com apoio de Angela Coli e Tatiana Avelino.



O público pode visitar a mostra até o dia 4 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O Museu de Arte Moderna de Resende funciona no Espaço Cultural Altamiro Pimenta, na Rua Dr. Cunha Ferreira, n°104, no Centro Histórico. Contato e agendamento podem ser feitos por telefone (24) 3360-4470 ou por e-mail mam.resende@gmail.com.