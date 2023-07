Secretaria de Meio Ambiente lança concurso de desenhos

Em alusão à Campanha Nacional “Junho Verde”, de conscientização sobre a importância de preservação e conservação ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Real lançou a segunda edição do concurso “Um olhar sobre o ambiente”. Podem participar estudantes das redes pública e particular do município, do 5° (quinto) e 9° (nono) ano do Ensino Fundamental e do 1° (primeiro) ano do Ensino Médio.



As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de julho. Os concorrentes devem demonstrar através de um desenho a importância dos trabalhadores e famílias que vivem da subsistência da terra. O objetivo é incentivar a utilização de materiais reciclados na elaboração dos desenhos e retratar apenas lavoura que esteja sendo ou já tenha sido cultivada no município.



Os desenhos podem ser elaborados em material reciclado com medida de 40x30 cm e podem ser utilizados materiais diversos, entre eles: canetinha, lápis de cor, giz de cera, carvão, lápis, caneta, tinta guache, tinta óleo, colagem ou pigmentos extraídos da natureza como terra e plantas.



Nas escolas haverá a escolha prévia dos desenhos. Os quinze melhores desenhos serão expostas no dia 16 de agosto na Casa do Imigrante no Horto Municipal. O Público vai participar com curtidas pelo facebook e elegendo os vencedores. Eles serão premiados com um kit profissional de lápis de desenho e esboço com ferramentas e exposição da obra na Casa Do Imigrante, no Horto Municipal, além da divulgação em redes sociais.