Jovem é preso e comparsas trocam tiros com policiais em Visconde de Mauá

Um jovem, de 20 anos, foi preso com drogas e uma pistola em Resende. Com a prisão, comparsas do suspeito trocaram tiros com policiais militares. O caso aconteceu nesta terça-feira (11) em Visconde de Mauá.



De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que havia homens armados no local. Quando chegaram, abordaram um suspeito andando de moto. Com ele, foram encontrados uma pistola e drogas.



Com a prisão dele, comparsas fugiram para uma região de mata. Houve perseguição e os suspeitos trocaram tiros com os policiais. Apesar do susto dos moradores da pacata região, não houve feridos.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Além das drogas e arma, a motocicleta do jovem também foi apreendida.