Departamento do Bolsa Família em Mesquita funcionará no Centro Cultural Mister Watkins

A fim de proporcionar melhorias no atendimento aos munícipes, a partir desta segunda-feira, dia 10 de julho, o Programa Bolsa Família atenderá em um novo endereço em Mesquita.



Por tempo indeterminado, a responsável estará no Centro Cultural Mister Watkins, localizado na Rua Armando Sales Teixeira, 57, no Centro de Mesquita.



Segundo a Prefeitura de Mesquita, o objetivo da mudança de endereço é proporcionar um serviço mais humanizado aos beneficiários, com um espaço capaz de atender a demanda crescente de assistidos do programa no município.



O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.