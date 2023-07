Meio Ambiente e Urbanismo de Mesquita conscientizou a população

A Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo organizou diversas ações para celebrar e conscientizar a população sobre a causa.



“As ações sobre o meio ambiente são muito necessárias. Mesquita tem um departamento de educação ambiental, que leva instruções e informações para a população. Por isso, queremos que tenham essa conscientização e conhecimento”, reforça Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos.



Atividades



Tenda na Praça Elias Naval, no BNH: o espaço recebeu exposições de materiais recicláveis e equipes da Educação Ambiental do município, que garantiram informações sobre atitudes sustentáveis.



Cine Debate: alunos da rede de ensino pública municipal participaram de um Cine Debate. Sob a responsabilidade da Coordenadora de Educação Ambiental, Rosaura Clem, a exibição de vídeos abordou o destino dos resíduos sólidos urbanos.



Mata ciliar: a subsecretaria, junto ao Grupamento Tático Ambiental da Guarda Municipal de Mesquita, levou uma turma do 5º ano da Escola Municipal Presidente Castelo Branco para a recomposição da mata ciliar em Mesquita, nas margens do Rio Sarapuí, no BNH. A atividade proporcionou aprendizado sobre a mata nativa do local e o descarte correto de resíduos sólidos.



Jogos Ambientais: os alunos do 6º ano da Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro, e Presidente Castelo Branco, em Rocha Sobrinho, tiveram a oportunidade de participar dos Jogos Ambientais, que consistem em um quebra-cabeça chamado “A Rota do Lixo” e o jogo de tabuleiro “Como Cuidar de Mesquita”.



Vila Olímpica: as equipes da subsecretaria distribuíram mudas de verduras, temperos e ervas para quem passava pela Vila Olímpica de Mesquita, além da realização do cadastro na Coleta Seletiva Solidária.