Projeto Impulsiona RJ forma alunos em São João de Meriti

Em São João de Meriti, 110 alunos do Impulsiona RJ se formaram. O projeto é uma parceria entre o Senac, o Sebrae e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo. O público-alvo conta com famílias em situação de vulnerabilidade social, moradores de comunidades e áreas vulneráveis do estado, em especial aquelas registradas no Cadastro Único do Governo Federal.



A partir de agora, os formandos das turmas de alongamento de cílios, depilação, garçom, design de sobrancelhas e rotinas administrativas estão mais preparados para o mercado de trabalho.



A formanda Gabriela Nascimento, de 24 anos, é mãe de aluno da rede municipal de ensino, e concluiu o curso de alongamento de cílios e sobrancelhas: “Eu já trabalho na área da beleza, mas com essa extensão, minha renda aumentou e por isso estou muito feliz”.



Algumas autoridades estiveram presentes, entre elas, o deputado estadual Valdecy da Saúde. “Fomos homenageados como a terceira cidade do Rio de Janeiro que mais gerou empregos e com a qualificação de vocês, terão uma maior possibilidade de ingressar no mercado de trabalho”.



O Impulsiona RJ em São João de Meriti disponibilizou 185 vagas em maio e hoje já são 320 inscritos.