Carta ao leitor do MEIA HORA de 12 de julho de 2023

Polícias Civil e Militar apreendem mais de 800 kg de drogas no Complexo da Maré



Advogado, médico e biólogo são presos por esquema de venda de laudos falsos para cultivo de maconha em casa



Suboficial da Marinha é denunciado pelo assassinato da mulher na Região dos Lagos



Jogador de futsal morto em acidente é sepultado, e polícia procura motorista do carro



Justiça determina que Bilhete Único Intermunicipal tenha limite de salário



Paciente sem as pernas é retirado de hospital municipal na Zona Oeste e largado na calçada



MC Marcinho tem parada cardíaca e é internado em estado grave



Leão Lobo: Fique por dentro do que acontece no mundo das celebridades com a coluna De Olho nas Estrelas



Vasco anuncia novo técnico: argentino já teve passagem relâmpago pelo Botafogo



Saiba tudo sobre os jogos desta quarta-feira de Flamengo e Botafogo