Operação interdita cássinos clandestinos e apreende doze máquinas de caça-níqueis na Baixada Fluminense

Rio - Policiais interditaram, nesta terça-feira (11), três cassinos clandestinos que funcionavam no interior de estabelecimentos comerciais localizados na Baixada Fluminense. A ação integra mais uma fase da operação “Sossega Leão” que atua na repressão aos jogos de azar e com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias), esteve na Rua Paraíba, no bairro Parque Paulicéia, em Duque de Caxias, onde conseguiram localizar e apreender cinco máquinas de caça-níquel e seus respectivos noteiros.

Já em Nova Iguaçu, policiais do 20º BPM (Mesquita) conseguiram apreender quatro máquinas em funcionamento na Rua São Sebastião, no bairro Jardim Iguaçu.

Os agentes do 39º BPM (Belford Roxo), encontraram na Rua Carqueja, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, três máquinas que estavam ligadas, e também anotações do jogo do bicho.

Os responsáveis e os materiais apreendidos nas operações foram encaminhados, respectivamente, para as sedes da 59ª DP (Duque de Caxias), 52ª DP (Nova Iguaçu) e 54 ª DP (Belford Roxo), sendo autuados por estabelecer ou explorar jogos de azar. Eles foram ouvidos e liberados.



Denuncie a localização de cassinos clandestinos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.