Acidente entre dois ônibus deixa nove feridos em Guaratiba

Rio - Um acidente entre dois ônibus, na madrugada desta quarta-feira (12), deixou nove pessoas feridas, em Guaratiba, na Zona Oeste. Os coletivos colidiram na Avenida Dom João VI e interditaram a calha do BRT, na altura da Estação Ilha de Guaratiba do BRT, no sentido Barra da Tijuca. A Companhia de Engenharia de Trânsito (CET-Rio) organiza um desvio na via para os motoristas e o trânsito é lento no trecho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Guaratiba foi acionado às 5h30 e precisou do apoio das equipes da Barra da Tijuca e Sepetiba. No local, os militares socorreram nove pessoas, ainda não identificadas, com ferimentos moderados. As vítimas foram socorridas para os Hospitais Municipais Lourenço Jorge, na Barra, e Rocha Faria, em Campo Grande, mas ainda não há informações sobre os estados de saúdes delas.