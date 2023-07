Inscrições para vagas de estágio na Caixa estão chegando ao fim; confira

O prazo de inscrição para vagas de estágio na Caixa Econômica Federal vai até esta sexta-feira (14). A seleção dos candidatos será realizada exclusivamente pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O processo seletivo terá validade até 5 de novembro deste ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado.Os requisitos para participar incluem estar regularmente matriculado em instituições de ensino, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação. Além disso, é necessário estar em dia com obrigações eleitorais, no caso de maiores de 18 anos, entre outros requisitos especificados no edital.Os interessados poderão se inscrever exclusivamente pela internet até as 12h do dia 14 de julho, por meio do link https://pp.ciee.org.br/10037 . Não será cobrada taxa de inscrição.O processo seletivo receberá inscrições para alunos do ensino médio, para estudantes dos cursos técnicos em Administração, Comércio, Contabilidade, Finanças, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Secretariado, Seguros, Serviços Públicos, Vendas e Segurança do Trabalho.Também existem vagas para universitários das áreas de Arquitetura e Urbanismo, Assistente de Projetos Sociais (Pedagogia, Psicologia, Serviços Sociais, Ciências Sociais, Ciências Políticas), Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.Os estagiários aprovados deverão cumprir uma carga horária de 20 a 25 horas semanais. A bolsa-auxílio varia entre R$ 400 e R$ 1.000, além de receber um auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês.As etapas do processo seletivo incluem uma prova online e entrevista exclusivamente para os candidatos de nível superior. As avaliações abrangem questões de matemática, língua portuguesa, informática e conhecimentos específicos.