Criança morre após ser baleada a caminho da escola na Região Metropolitana

Rio - Uma criança morreu após ser baleada a caminho da escola nas proximidades do condomínio Minha Casa, Minha Vida, localizado na Estrada do Bosque Fundo, em Inoã, Maricá, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, houve confronto com criminosos no local.



Ainda de acordo com a corporação, equipes do 12º BPM (Niterói) realizavam policiamento quando foram atacadas por criminosos armados nas proximidades na região. Após cessar os disparos, os policiais afirmam que encontraram a criança atingida e já sem vida.



Imagens que circulam nas rede sociais mostram o menino caído no chão, com uniforme escolar. Moradores se aglomeraram e protestaram contra os policiais logo após o ocorrido. "As crianças não podem nem ir para escola estudar, pode nem ter paz", disse uma testemunha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para o local às 7h05. No local, duas mulheres foram socorridas sem ferimentos para o Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara. Ainda não se sabe as circustâncias que as levou a unidade de saúde.



A PM informou também que durante o confronto uma viatura foi atingida pelos disparos dos criminosos, que fugiram. "Moradores tentaram atear fogo em objetos e interditar vias da região. Equipes do 12º BPM atuam para dispersar a mobilização e estabilizar o local", disse em nota.



A área foi isolada e a perícia acionada. A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) também foi acionada ao local.