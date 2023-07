Prefeitura do Rio demole construções ilegais na Mangueira

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura do Centro realizaram, nesta quarta-feira (12), uma operação de demolição de construções irregulares na Rua Visconde de Niterói, próximo à comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio.



A ação ocorreu em dois terrenos que, juntos, possuem mais de 14 mil m², com cerca de 20 demarcações de lojas comerciais, onde estava sendo criada uma expansão da comunidade. As estruturas erguidas eram de alvenaria e os limites do terreno estavam demarcados com blocos de concreto.



O Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, reforçou que construções irregulares não serão permitidas na cidade. “Essa operação é mais um recado muito claro de que a Prefeitura do Rio não vai admitir construções irregulares, especialmente em áreas que sofrem influência do crime organizado. Importante o apoio da Polícia Militar porque é uma forma de fazer o ordenamento na cidade ao mesmo tempo em que a gente dá prejuízo para o crime organizado”, destacou.



Durante a operação, os agentes identificaram aproximadamente 20 casebres, todos ocupados por usuários de drogas. A Assistência Social foi acionada. Também foram encontrados tapumes da Prefeitura e do Governo do Estado utilizados como paredes, lonas, uma caixa d'água, galinhas, cachorros e filhotes. Uma ligação clandestina de luz e outra de água foram cortadas.

O subprefeito do Centro, Alberto Szafran, também comentou sobre os trabalhos que estão sendo realizados no local.



"Essa operação é muito importante para a região. A Visconde de Niterói é uma rua fundamental que conecta a Zona Norte e o Centro. Nós desocupamos um próprio municipal que estava sendo invadido, onde construções foram levantadas irregularmente e logo ao lado, encontramos uma casebres, improvisados com lonas e tapumes, por dependentes químicos. Além da demolição das construções irregulares, houve uma desmobilização desse local, trazendo mais segurança e conforto para os moradores e cidadãos que transitam na região", explicou.



Os agentes ainda removeram mais ocupações irregulares no entorno, ocupadas por usuários de drogas. Uma próxima à estação de trem do Maracanã, com aproximadamente 20m², e cerca de mais 15 estruturas precárias, e na Rua Nelson Sargento, em São Cristóvão, que abrangia uma área de 600 m², num terreno que já foi ocupado anteriormente pelo exército. A Assistência Social também ofereceu acolhimento a essas pessoas. Ao todo, 37 pessoas foram abordadas e nenhuma aceitou, mas 16 pessoas pediram atendimento para a retirada de segunda via de documentação.



Também participaram da operação agentes da Guarda Municipal, da Secretaria de Conservação, Rio Luz, Águas do Rio, Comlurb e Polícia Militar.